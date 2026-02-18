Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le dichiarazioni di Cristian Chivu in conferenza stampa. "Si è parlato tanto di questo caso Bastoni. Condivido certe critiche, sono tutti comportamenti deprecabili, anche quelli della Juve, ma credo che a livello internazionale pagheremo questo modus che tante volte abbiamo. Io dico che è meglio finirla lì. Bastoni, doveva chiedere scusa, più che dire che ha sbagliato. Ammetti la colpa chiedendo scusa. Dire che ha sentito di essere toccato e ha accentuato non è chiedere scusa".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Braglia: “L’Inter col Bodo rischia. Bastoni? Condivido certe critiche. Credo che a livello…”
ultimora
Braglia: “L’Inter col Bodo rischia. Bastoni? Condivido certe critiche. Credo che a livello…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia è tornato sul caso Bastoni
Inter, vede dei rischi col Bodo?—
"Stasera rischia. Al di là delle conseguenze di domenica, che per me non peseranno, è il clima che può incidere. E poi il Bodo è un'ottima squadra".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA