Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia è tornato sul caso Bastoni
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le dichiarazioni di Cristian Chivu in conferenza stampa. "Si è parlato tanto di questo caso Bastoni. Condivido certe critiche, sono tutti comportamenti deprecabili, anche quelli della Juve, ma credo che a livello internazionale pagheremo questo modus che tante volte abbiamo. Io dico che è meglio finirla lì. Bastoni, doveva chiedere scusa, più che dire che ha sbagliato. Ammetti la colpa chiedendo scusa. Dire che ha sentito di essere toccato e ha accentuato non è chiedere scusa".

Inter, vede dei rischi col Bodo?

"Stasera rischia. Al di là delle conseguenze di domenica, che per me non peseranno, è il clima che può incidere. E poi il Bodo è un'ottima squadra".

