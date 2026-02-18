"Diouf si sta vedendo meno, ma è un giovane interessante, Sucic, Bonny e Pio stanno facendo bene", aggiunge Di Gennaro

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 18:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato così della corsa scudetto, con il Milan che stasera affronterà il Como nel recupero:

"Milan può regalare sorprese in ottica scudetto? Penso sia l'unica squadra che possa lottare avendo una partita a settimana, anche se l'Inter continua ad avere un livello superiore per organico, esperienza, la forza e la qualità che ha in calciatori che stanno anche crescendo. Luis Henrique per esempio non sarà Dumfries, ma sta salendo di rendimento.

Diouf si sta vedendo meno, ma è un giovane interessante, Sucic, Bonny e Pio stanno facendo bene. L'Inter ha quattro attaccanti che forse non ha nessuno in Europa. Però c'è anche la Champions, l'appuntamento di stasera può fare capire come si prospetteranno le prossime settimane, ma l'organico dell'Inter rimane il più forte di tutti in Italia, da anni"

KO Juve — "La Juventus è una squadra che sta prendendo molti gol. Tre con l'Atalanta, due con la Lazio, tre con l'Inter, cinque ieri sera. Spalletti sta facendo anche bene, poi gli infortuni possono pesare. Ora si è fermato Bremer, vediamo per quanto ne avrà: quando manca lui si è vista la difficoltà che hanno altri come Cabal, Kelly e Gatti. Poi dobbiamo parlare dell'attacco..."