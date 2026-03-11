Rampulla: “Inter, rosa di qualità e anche ampia. Ma il Napoli senza infortuni…”

"L’Inter in questi anni ha sempre avuto una rosa molto ampia e di qualità, capace di sopperire agli infortuni", commenta Rampulla

Matteo Pifferi Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 21:16)

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Michelangelo Rampulla ha parlato così della corsa scudetto con l'Inter che ora ha 7 punti di vantaggio sul Milan e 11 sul Napoli a 10 giornate dalla fine:

“All’inizio parlavo di una corsa a due tra Napoli e Inter. L’Inter in questi anni ha sempre avuto una rosa molto ampia e di qualità, capace di sopperire agli infortuni. Il Milan lo vedevo come outsider, ma si è dimostrato all’altezza. Il Napoli invece ha avuto tantissimi problemi fisici e con tutti questi infortuni era prevedibile un calo”.

Senza tutti questi infortuni il Napoli avrebbe potuto lottare per lo scudetto?

“Secondo me sì, sarebbe stato molto vicino all’Inter. Non so se sarebbe stato sopra o sotto in classifica, ma sicuramente sarebbe rimasto lì. L’Inter però sta facendo il campionato che ci si aspettava da una squadra con quella qualità di rosa”.