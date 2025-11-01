Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha commentato questo inizio di stagione dell'Inter e la scelta del club nerazzurro di affidare la panchina a Cristian Chivu . "Sta continuando bene il lavoro di Inzaghi, mettendoci del suo. C'è l'incognita Spalletti ora sulla Juve, che è un allenatore bravo ma ha fatto talmente male con la Nazionale che ora vedremo cosa farà alla Juve. Ha il caso Locatelli, che escluse dalla Nazionale e ora se lo ritrova in rosa".

E sull'Inter che dice?

"E' una corazzata, è fuori discussione. Però mi rimane difficile pensare che sia inferiore a Napoli, Roma o Milan. Ritengo che il Milan possa lottare, se trova la quadratura in attacco. Allegri è il miglior allenatore in Serie A poi. Conte sappiamo quanto è bravo ma è da valutare sul doppio impegno, Gasperini è al primo anno alla Roma e bisognerà aspettare. L'Inter ha Chivu, che tiene in quota questa squadra che quindi rimane forte e favorita".