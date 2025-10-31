FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Petrachi: “Conte valore aggiunto ma rosa Inter più forte di quella del Napoli. Il Milan…”

ultimora

Petrachi: “Conte valore aggiunto ma rosa Inter più forte di quella del Napoli. Il Milan…”

Petrachi: “Conte valore aggiunto ma rosa Inter più forte di quella del Napoli. Il Milan…” - immagine 1
"L'Inter da tre-quattro anni ha l’organico migliore in Italia", assicura Gianluca Petrachi ai microfoni di TMW
Matteo Pifferi Redattore 

Gianluca Petrachi, ex DS di Roma e Torino tra le altre, ha parlato a TMW di diversi temi del campionato:

"La Juventus aveva affidato tutto a Giuntoli, ds apprezzato e che stimo, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. La scelta fatta era di un direttore diverso e un allenatore, Thiago Motta, diverso, che basava tutto su gioco e geometrie e non sulla gestione, come aveva fatto bene Allegri per tanti anni.

Petrachi: “Conte valore aggiunto ma rosa Inter più forte di quella del Napoli. Il Milan…”- immagine 2
Getty

Un cambio radicale di strategia. In Italia poi c’è poca pazienza, si vuole tutto velocemente. Da qui l’addio di Giuntoli e un sistema dirigenziale che ancora va chiarito: non si sa ad oggi chi prende le decisioni alla Juventus, se Comolli, Modesto o Chiellini. Chi lo fa il mercato? Sono situazioni che si ripercuotono sulle scelte".

Lotta scudetto

—  

"Il campionato è molto interessante. Il Milan ha cambiato management, Tare ormai ha una mentalità consolidata e ha preso Allegri che è uno dei più bravi in quanto a gestione, sa comunicare con forza ai calciatori. Infatti il Milan ha un’identità, però è indietro all’Inter che da tre-quattro anni ha l’organico migliore in Italia.

Petrachi: “Conte valore aggiunto ma rosa Inter più forte di quella del Napoli. Il Milan…”- immagine 3
Getty Images

Il Napoli deve far crescere i nuovi acquisti che non stanno dando ciò che ci si aspettava, anche perché Conte impone carichi di lavoro importanti per uno straniero che arriva dall’estero. Resta il fatto che l’Inter è la più forte nella rosa, il Napoli ha un tecnico che è un valore aggiunto e se la giocherà alla grande e forse anche la Roma si inserirà in questa lotta, se si corregge bene a gennaio".

Leggi anche
Le ultimissime verso Verona-Inter, Chivu pensa ad almeno due cambi: la probabile formazione
E. Bonazzoli: “Pio Esposito mi piace. Ora va protetto e coccolato, ma è giusto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA