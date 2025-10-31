Petrachi: “Conte valore aggiunto ma rosa Inter più forte di quella del Napoli. Il Milan…”

"L'Inter da tre-quattro anni ha l’organico migliore in Italia", assicura Gianluca Petrachi ai microfoni di TMW

31 ottobre 2025

Gianluca Petrachi, ex DS di Roma e Torino tra le altre, ha parlato a TMW di diversi temi del campionato:

"La Juventus aveva affidato tutto a Giuntoli, ds apprezzato e che stimo, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. La scelta fatta era di un direttore diverso e un allenatore, Thiago Motta, diverso, che basava tutto su gioco e geometrie e non sulla gestione, come aveva fatto bene Allegri per tanti anni.

Un cambio radicale di strategia. In Italia poi c’è poca pazienza, si vuole tutto velocemente. Da qui l’addio di Giuntoli e un sistema dirigenziale che ancora va chiarito: non si sa ad oggi chi prende le decisioni alla Juventus, se Comolli, Modesto o Chiellini. Chi lo fa il mercato? Sono situazioni che si ripercuotono sulle scelte".

Lotta scudetto — "Il campionato è molto interessante. Il Milan ha cambiato management, Tare ormai ha una mentalità consolidata e ha preso Allegri che è uno dei più bravi in quanto a gestione, sa comunicare con forza ai calciatori. Infatti il Milan ha un’identità, però è indietro all’Inter che da tre-quattro anni ha l’organico migliore in Italia.

Il Napoli deve far crescere i nuovi acquisti che non stanno dando ciò che ci si aspettava, anche perché Conte impone carichi di lavoro importanti per uno straniero che arriva dall’estero. Resta il fatto che l’Inter è la più forte nella rosa, il Napoli ha un tecnico che è un valore aggiunto e se la giocherà alla grande e forse anche la Roma si inserirà in questa lotta, se si corregge bene a gennaio".