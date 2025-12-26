Dopo la delusione della Supercoppa , l'Inter è attesa da una risposta importante. I nerazzurri domenica affronteranno al Gewiss Stadium l'Atalanta di Palladino . Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha parlato così della gara che per la squadra di Chivu è fondamentale.

"E' un test importante per l'Inter, può dire molte cose sulla crescita di questa squadra. Chivu deve acquisire più personalità. L'Atalanta deve anche verificare chi è, perché ogni tanto ha delle battute d'arresto".