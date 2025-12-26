FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Real, Bernabeu macchina da soldi: introiti da quasi 1,25 miliardi dallo stadio

ultimora

Real, Bernabeu macchina da soldi: introiti da quasi 1,25 miliardi dallo stadio

Real, Bernabeu macchina da soldi: introiti da quasi 1,25 miliardi dallo stadio - immagine 1
Lo stadio Bernabeu garantirà al Real Madrid quasi un terzo degli introiti previsti dal club per questa stagione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lo stadio Bernabeu garantirà al Real Madrid quasi un terzo degli introiti previsti dal club per questa stagione, che sfiorano la somma di 1,25 miliardi di euro.

È quanto sottolinea l'edizione on line del quotidiano sportivo spagnolo 'As', secondo cui grazie alla recente ristrutturazione, pur molto costosa (si stima una spesa di 1,7 miliardi), l'impianto sta già cominciando a ripagarsi, con cifre che sono da sogno per le squadre italiane.

Real, Bernabeu macchina da soldi: introiti da quasi 1,25 miliardi dallo stadio- immagine 2
Getty

La scorsa stagione, solo dalle attività commerciali situate all'interno dello stadio, il club ha guadagnato 79 milioni, 52 dei quali per tour guidat, 15 per eventi e concerti e oltre dieci per i ristoranti.

Solo per i tour, in questa stagione la previsione è di aumentare i ricavi del 31%, arrivando a cifre inarrivabili anche per una tra le mete più frequentate di Madrid, il museo del Prado, che nel 2023 ha incassato dagli ingressi 27 milioni, Numeri in crescita sono previsti anche per l'area food e dalla organizzazione di eventi internazionali, mentre stanno procedendo i lavori per l'insonorizzazione che consentiranno di riprendere a ospitare concerti.

(Fonte: ANSA)

Leggi anche
Rivetti: “Al Modena porterei Lautaro, ma ora scelgo Gliozzi. Mia Inter? Non più. Il...
Stankovic non si ferma più: un altro gran gol e premio di MVP con il Club Brugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA