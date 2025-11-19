"Poteva fare solo questa dichiarazione. Come Totti per la Roma e Del Piero per la Juve, è una figura che non esiste più, quella che indossa una sola maglia per la vita. Ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante, ma è giusto che sia cosi. Non lo vedo

"E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che sono rivali per il titolo. Allegri sa plasmare le sue squadre, ha avuto un periodo in cui ha avuto assenze importanti ma è ancora li. E' importantissima perchè qualcuno ha già accreditato una percentuale alta nei confronti dell'Inter. Darebbe un segnale che peserebbe in prospettiva se vincesse il derby il Milan"