A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Gianni Bezzi. Queste alcune delle sue considerazioni sul Milan che affronterà l'Inter domenica sera nel derby.
Bezzi: “Inter-Milan importantissima. Qualcuno ha già accreditato i nerazzurri ma…”
Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:
"Poteva fare solo questa dichiarazione. Come Totti per la Roma e Del Piero per la Juve, è una figura che non esiste più, quella che indossa una sola maglia per la vita. Ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante, ma è giusto che sia cosi. Non lo vedo
lontano da quei colori".
Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?
"E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che sono rivali per il titolo. Allegri sa plasmare le sue squadre, ha avuto un periodo in cui ha avuto assenze importanti ma è ancora li. E' importantissima perchè qualcuno ha già accreditato una percentuale alta nei confronti dell'Inter. Darebbe un segnale che peserebbe in prospettiva se vincesse il derby il Milan"
