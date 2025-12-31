Nei giorni scorsi, i tre allenatori che guidano la classifica, Chivu, Conte e Allegri, non hanno mancato di mandarsi qualche velata frecciatina

Nei giorni scorsi, i tre allenatori che guidano la classifica, Chivu, Conte e Allegri, non hanno mancato di mandarsi qualche piccola e velata frecciatina. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW:

"Meno male che esistono Conte, Chivu e Allegri che si punzecchiano. Il calcio italiano è anche questa cosa qua".

"E lo fanno perché sanno perfettamente che in Italia, gli equilibri, si spostano minimamente anche fuori dal campo e figuriamoci se la lotta è punto a punto. Chi dice “Che volgarità, che tristezza, che pochezza” lo fa per auto-celebrarsi e finge di non capire in che mondo si trova".