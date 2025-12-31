FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Allegri, Conte e Chivu si punzecchiano perché sanno che in Italia…”

ultimora

Biasin: “Allegri, Conte e Chivu si punzecchiano perché sanno che in Italia…”

Biasin: “Allegri, Conte e Chivu si punzecchiano perché sanno che in Italia…” - immagine 1
Nei giorni scorsi, i tre allenatori che guidano la classifica, Chivu, Conte e Allegri, non hanno mancato di mandarsi qualche velata frecciatina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nei giorni scorsi, i tre allenatori che guidano la classifica, Chivu, Conte e Allegri, non hanno mancato di mandarsi qualche piccola e velata frecciatina. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW:

Biasin: “Allegri, Conte e Chivu si punzecchiano perché sanno che in Italia…”- immagine 2
Getty Images

"Meno male che esistono Conte, Chivu e Allegri che si punzecchiano. Il calcio italiano è anche questa cosa qua".

Biasin: “Allegri, Conte e Chivu si punzecchiano perché sanno che in Italia…”- immagine 3
Getty Images

"E lo fanno perché sanno perfettamente che in Italia, gli equilibri, si spostano minimamente anche fuori dal campo e figuriamoci se la lotta è punto a punto. Chi dice “Che volgarità, che tristezza, che pochezza” lo fa per auto-celebrarsi e finge di non capire in che mondo si trova".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Biasin: “Lautaro? C’è un fatto da sbattere in faccia a chi gli rompe sempre le...
GdS – Cancelo, non è uno sfizio ma quello che serve. Evidente che Luis Henrique…

© RIPRODUZIONE RISERVATA