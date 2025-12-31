GdS – Cancelo, non è uno sfizio ma quello che serve. Evidente che Luis Henrique…

Su La Gazzetta dello Sport si parla del possibile arrivo all'Inter di Cancelo e delle opportunità di mercato per la sessione di gennaio

Andrea Della Sala Redattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 15:02)

Meglio pentirsi di aver fatto che di non avere combinato nulla. L’Inter che prova a rinforzarsi ancora pare che la pensi così. L’assalto a Joao Cancelo, ex di turno, potrebbe essere scambiato per uno sfizio, invece risponde a precise esigenze. Il club nerazzurro, sebbene dall’alto del suo primato in solitaria in Serie A, sente il bisogno di risolvere una serie di rebus e vede diverse soluzioni a portata di mano. Adesso, non tra sei mesi. Il restyling in casa nerazzurra potrebbe estendersi al centrocampo, dipende soprattutto da che cosa accadrà con Frattesi, che non sprigiona più il suo potenziale. Anche lì ci sarà da stare con la guardia alta, pronti a svolte improvvise.

È evidente che l’ingaggio di Luis Henrique si è fin qui rivelato un flop. Il laterale brasiliano è ancora un corpo estraneo nei meccanismi di Chivu: di tanto in tanto ha fiammate, ma non assicura uno standard di rendimento accettabile. Il suo apporto è stato insufficiente anche come rimpiazzo, niente a che vedere con ciò che ha mostrato a Marsiglia. Peraltro Dumfries è fuori da inizio novembre per l’infortunio alla caviglia: il rientro a pieno regime dell’olandese è un’incognita, se tutto filerà liscio rientrerà a marzo. E allora che fare? Non c’è troppo da indugiare: occorre coprirsi le spalle con un esterno che garantisca qualità e continuità. Cancelo, con i suoi 31 anni, ha le caratteristiche per risolvere il problema almeno per l’esercizio corrente: conosce il nostro calcio, non sarebbe complicato inserirlo nel telaio di Chivu. È un’operazione che vale la pena portare a compimento: la rottura tra il portoghese e Simone Inzaghi in Arabia potrebbe essere provvidenziale per i nerazzurri, che sulla corsia destra rischiano altrimenti di doversi arrangiare a oltranza.

Non sono scattati segnali di emergenza, ma anche in mezzo Marotta con il suo staff programma nuove mosse. Diouf è stato preso per dare più profondità a un reparto comunque collaudato, però finora non è stato all’altezza delle aspettative. Chivu sarebbe disposto a concedergli altre chance, con più frequenti rotazioni, senza aspettare risposte all’infinito. Frattesi va avanti a intermittenza, la sua annata è anonima: finisce in dissolvenza senza mai lasciare il segno. È logico che il centrocampista romano si guardi intorno e sia molto sensibile alla corte di altre big. Come è altrettanto normale che l’Inter drizzi le orecchie con sempre maggiore insistenza per un’occasione a centrocampo. Frattesi è in bilico, l’Inter si prepara a cogliere al volo un’occasione per sostituirlo. Non ci sarebbe niente di strano.

Innesti in difesa e in mezzo per la capolista: non si tratterebbe di un eccesso di prudenza, ma di mettersi nelle condizioni di non restare sguarniti sul più bello. L’Inter soltanto a gennaio si dovrà sobbarcare otto impegni: subito la attende il solito indigesto Bologna, l’11 ci sarà lo scontro diretto con il Napoli, a seguire l’Arsenal e il Borussia Dortmund in Coppa . L’attuale finestra di compravendite offre opportunità a tutti, anche ai nerazzurri che lottano su tutti i fronti più caldi. Da finalista della scorsa Champions, l’Inter ha l’obbligo di ricorrere a ogni risorsa per confermarsi su alti livelli: farebbe bene a non lasciare niente di intentato. Nemmeno sul mercato.