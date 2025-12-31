Lautaro Martinez ha chiuso ancora una volta un anno solare di assoluto valore dal punto di vista realizzativo, nonostante qualche irriducibile non perda occasione di criticarlo. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su TMW:
"Lautaro Martinez chiude il 2025 con 30 gol nell’anno solare e 166 complessivi in nerazzurro (a un passo dal podio all-time). Non ha sbagliato una stagione".
"E questo è un dato di fatto da sbattere in fatto da sbattere in faccia a coloro che gli rompono e balle ogni due per tre. Lautaro Martinez è una rarità per la “povera” Serie A e chi non se ne accorge ha un problema che è suo e soltanto suo".
(Fonte: TMW)
