Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Massimiliano Allegri. Questo il pensiero del giornalista sull’allenatore del Milan:
“Il qui presente pelatissimo vi ammorba da tempo con le sue considerazioni sul Milan di Allegri. E quindi “anche se la rosa sembra più debole di quella dell’anno passato vedrete che con Allegri…” e “è più importante avere giocatori funzionali piuttosto che giocatori forti, soprattutto se quelli forti non sono sintonizzati” e “Rabiot, arrivato per una serie di combinazioni astrali, è il sarto perfetto per la stoffa di Max” e altre facezie assortite.
E, niente, confermo tutto: prima di inizio stagione pubblicai la mia griglia con il Milan al primo posto, non so se azzeccherò il pronostico ma continuo a pensare che Allegri saprà portare a Milanello tanti tanti punti”.
