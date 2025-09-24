L'inviato del canale satellitare ha fatto il punto sul momento dell'Inter e su come si stanno ambientando i nuovi arrivati

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 20:16)

"Una persona molto intelligente, che ha vissuto spogliatoi vincenti e che ha delle ottime idee".Francesco Acerbiha raccontato così Cristian Chivu. E su Skysport Matteo Barzaghi, inviato a seguito dell'Inter, ha parlato dell'allenatore nerazzurro e del momento della sua squadra. «Già credibile? Da questo punto di vista, è un bravo allenatore per questi ragazzi che devono essere capiti, devono resettare e ripartire, avvinarsi senza scossoni ad un calcio diverso. Chivu non è mai intervenuto a gamba tesa sul modo di giocare dell'Inter, cerca di portare migliorie anche perché sa che serve più un sostegno a livello psicologico di una squadra che deve ritrovarsi. Ci sta mettendo del suo e i giocatori dimostrano di apprezzare», ha spiegato il giornalista.

«I nuovi arrivi? Sucic e Akanji sono quelli che hanno giocato di più, gli altri hanno bisogno di più tempo. Luis Enrique col Sassuolo ha fatto vedere anche cose interessanti nell'ultimo spezzone della gara col Sassuolo. Esposito? Vero che non bisogna caricarlo di pressioni ma deve essere anche pronto a tante attenzioni che gli vengono date. L'Inter intanto è ripartita con gli allenamenti e Bonny ha fatto un allenamento precauzionale a parte per un problema alla caviglia, ma dovrebbe esserci per la prossima partita. Con il Cagliari Lautaro tornerà in coppia con Thuram dal primo minuto nella gara con il Cagliari, la vittima preferita dell'argentino. L'Inter ha bisogno della ThuLa ma quest'anno la squadra ha due opzioni comunque che possono non far sentire l'assenza dei due titolari. Arriverà anche l'incontro con lo Slavia e Chivu potrebbe comunque dare spazio a tutti», ha aggiunto l'inviato di Sky.

«Alternanza portieri? Le parole di Chivu sono state importanti. Ha specificato che il numero uno è Sommer ma sarà inserito anche Martinez per tenerlo pronto eventualmente in una situazione di emergenza, così avrà delle occasioni per essere sempre pronto», ha concluso.

(Fonte: SS24)