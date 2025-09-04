In collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin ha fatto una prima analisi dell'inizio di stagione dell'Inter di Chivu:
"Contro il Torino mi era piaciuto l'atteggiamento della squadra. E mi sono detto: 'Vuoi vedere che sono riusciti a mettere da parte tutti i problemi mentali derivati dalla scorsa stagione?' Ahimé, però, drammaticamente contro l'Udinese ho visto che questa è una cosa che ha bisogno di tempo".
"Chi pensava che potesse cambiare tutto in un mese si era illuso. La domanda che dobbiamo porci è: 'Questa squadra è ancora forte?' Secondo me sì. Ha aggiunto giocatori validi, per me Akanji è fortissimo. Quanto questo gruppo crede ancora in se stesso? Se riesce a superare uno scoglio mentale non banale, la squadra è ancora fortissima".
(Fonte: Telelombardia)
