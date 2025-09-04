FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Sull’Inter c’è da porsi questa domanda. E secondo me si è illuso chi sosteneva…”

ultimora

Biasin: “Sull’Inter c’è da porsi questa domanda. E secondo me si è illuso chi sosteneva…”

Biasin: “Sull’Inter c’è da porsi questa domanda. E secondo me si è illuso chi sosteneva…” - immagine 1
In collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin ha fatto una prima analisi dell'inizio di stagione dell'Inter di Chivu
Marco Macca Redattore 

In collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin ha fatto una prima analisi dell'inizio di stagione dell'Inter di Chivu:

Biasin: “Sull’Inter c’è da porsi questa domanda. E secondo me si è illuso chi sosteneva…”- immagine 2
Getty Images

"Contro il Torino mi era piaciuto l'atteggiamento della squadra. E mi sono detto: 'Vuoi vedere che sono riusciti a mettere da parte tutti i problemi mentali derivati dalla scorsa stagione?' Ahimé, però, drammaticamente contro l'Udinese ho visto che questa è una cosa che ha bisogno di tempo".

Biasin: “Sull’Inter c’è da porsi questa domanda. E secondo me si è illuso chi sosteneva…”- immagine 3

"Chi pensava che potesse cambiare tutto in un mese si era illuso. La domanda che dobbiamo porci è: 'Questa squadra è ancora forte?' Secondo me sì. Ha aggiunto giocatori validi, per me Akanji è fortissimo. Quanto questo gruppo crede ancora in se stesso? Se riesce a superare uno scoglio mentale non banale, la squadra è ancora fortissima".

(Fonte: Telelombardia)

Leggi anche
Inter, Calhanoglu in campo con la Turchia: 90′ e giallo nel 3-2 alla Georgia
Biasin: “Pavard era uno dei bersagli di Lautaro. Era chiaro a tutti che non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA