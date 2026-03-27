"Bastoni? È vero che il Barcellona gradisce molto il giocatore ed è vero che l'entourage del giocatore ha ascoltato. Come in passato era arrivato anche il Real Madrid e squadre della Premier. Parte la sosta per la Nazionale e le voci divampano. Calma perché devono capitare almeno due cose: la prima è che Bastoni si presenti e dica: grazie, ho finito la mia esperienza qua perché non ho più stimoli per mille motivi. Ma se anche capitasse quella serve la seconda: deve arrivare una proposta oltre l'importante, una proposta senza senso. 50 mln? No, non basta. L'Inter che ha venduto a 55 mln Onana non si può permettere di vendere a 50 Bastoni, non la può fare.