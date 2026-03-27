Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Bastoni e dell'ipotesi Barcellona per la prossima stagione
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Biasin: “Bastoni al Barcellona? Servono due condizioni. E la cifra che gira non basta…”
"Bastoni? È vero che il Barcellona gradisce molto il giocatore ed è vero che l'entourage del giocatore ha ascoltato. Come in passato era arrivato anche il Real Madrid e squadre della Premier. Parte la sosta per la Nazionale e le voci divampano. Calma perché devono capitare almeno due cose: la prima è che Bastoni si presenti e dica: grazie, ho finito la mia esperienza qua perché non ho più stimoli per mille motivi. Ma se anche capitasse quella serve la seconda: deve arrivare una proposta oltre l'importante, una proposta senza senso. 50 mln? No, non basta. L'Inter che ha venduto a 55 mln Onana non si può permettere di vendere a 50 Bastoni, non la può fare.
Così come leggo di contropartite, non è una cosa che l'Inter accetterebbe. Se Bastoni dovesse dire io qua ho finito, cosa che non ha fatto, e il Barcellona dice ditemi una cifra spropositata allora si può fare. Ma io non credo che il Barcellona si possa permettere una cifra del genere. Poi ripeto: c'è tanto tempo. La cosa molto fastidiosa è che da un po' di giorni a questa parte attorno all'Inter si parla solo di mercato, ci sarebbe un campionato da giocare. Bastoni ha 26 anni non è che lo sostituisci proprio così facilmente".
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