Oltre alle gare dei playoff di qualificazione ai Mondiali questa finestra internazionale è dedicata anche a una serie di amichevoli di lusso per le squadre già sicure di partecipare alla rassegna iridiata. In particolare alcune Nazionali europee già qualificate al Mondiale sono impegnate in una serie di partite organizzate negli Stati Uniti, per iniziare a conoscere i luoghi che ospiteranno la manifestazione la prossima estate.
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Amichevoli – La Croazia vince contro la Colombia: ecco il minutaggio di Sucic
Nella serata di ieri Marcus Thuram è sceso in campo al Gillette Stadium di Foxborough nella vittoria della Francia per 2-1 contro il Brasile, mentre nella notte tra giovedì e venerdì è arrivato il turno di Petar Sucic. Il centrocampista ha giocato l'amichevole tra la sua Croazia e la Colombia al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. La Nazionale balcanica ha vinto per 1-2 in rimonta grazie ai gol di Vuskovic e Matanovic che hanno ribaltato la rete iniziale di Arias. I gol sono arrivati tutti nel corso del primo tempo.
Sucic, schierato titolare dal CT Dalic, è rimasto in campo fino al 61', quando è stato sostituito da Baturina, giocatore del Como. La Croazia scenderà di nuovo in campo a Orlando nella notte tra martedì 31 e mercoledì 1 aprile, quando affronterà il Brasile nell'ultima amichevole della finestra internazionale.
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