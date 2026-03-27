Nella serata di ieri Marcus Thuram è sceso in campo al Gillette Stadium di Foxborough nella vittoria della Francia per 2-1 contro il Brasile, mentre nella notte tra giovedì e venerdì è arrivato il turno di Petar Sucic. Il centrocampista ha giocato l'amichevole tra la sua Croazia e la Colombia al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. La Nazionale balcanica ha vinto per 1-2 in rimonta grazie ai gol di Vuskovic e Matanovic che hanno ribaltato la rete iniziale di Arias. I gol sono arrivati tutti nel corso del primo tempo.