Ordine su Chivu: “Pensavamo di aver trovato il cavaliere bianco e invece…”

"Bastoni ha fatto il suo, ha provato a chiudere l'argomento. Chi è uscito peggio dalla vicenda invece è Chivu", dice Bastoni
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Ordine ha commentato così le parole di Bastoni e Chivu di ieri, giornata di vigilia del match contro il Bodo:

"Bastoni ha fatto il suo, ha provato a chiudere l'argomento. Chi è uscito peggio dalla vicenda invece è Chivu. Aveva destato in tutti noi un grande apprezzamento per la sua comunicazione e per come si poneva prima e dopo le partite. Pensavamo di aver trovato il cavaliere bianco, mentre abbiamo scoperto che è un altro cavaliere nero"

Su Milan-Como

"Se il Milan dovesse perdere punti lo scudetto sarebbe andato. Detto ciò il Como in casa ultimamente ha fatto fatica, ma al contrario in trasferta ha fatto sempre molto bene. Aumentano i rischi per il Milan che, al di là dell'infortunio di Loftus-Cheek, non avrà neanche Rabiot perché squalificato. Pulisic invece ha una borsite che gli provoca ancora dolore"

