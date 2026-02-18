"Bastoni ha fatto il suo, ha provato a chiudere l'argomento. Chi è uscito peggio dalla vicenda invece è Chivu", dice Bastoni

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 16:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Ordine ha commentato così le parole di Bastoni e Chivu di ieri, giornata di vigilia del match contro il Bodo:

"Bastoni ha fatto il suo, ha provato a chiudere l'argomento. Chi è uscito peggio dalla vicenda invece è Chivu. Aveva destato in tutti noi un grande apprezzamento per la sua comunicazione e per come si poneva prima e dopo le partite. Pensavamo di aver trovato il cavaliere bianco, mentre abbiamo scoperto che è un altro cavaliere nero"

Su Milan-Como — "Se il Milan dovesse perdere punti lo scudetto sarebbe andato. Detto ciò il Como in casa ultimamente ha fatto fatica, ma al contrario in trasferta ha fatto sempre molto bene. Aumentano i rischi per il Milan che, al di là dell'infortunio di Loftus-Cheek, non avrà neanche Rabiot perché squalificato. Pulisic invece ha una borsite che gli provoca ancora dolore"