Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Ordine ha commentato così le parole di Bastoni e Chivu di ieri, giornata di vigilia del match contro il Bodo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ordine su Chivu: “Pensavamo di aver trovato il cavaliere bianco e invece…”
ultimora
Ordine su Chivu: “Pensavamo di aver trovato il cavaliere bianco e invece…”
"Bastoni ha fatto il suo, ha provato a chiudere l'argomento. Chi è uscito peggio dalla vicenda invece è Chivu", dice Bastoni
"Bastoni ha fatto il suo, ha provato a chiudere l'argomento. Chi è uscito peggio dalla vicenda invece è Chivu. Aveva destato in tutti noi un grande apprezzamento per la sua comunicazione e per come si poneva prima e dopo le partite. Pensavamo di aver trovato il cavaliere bianco, mentre abbiamo scoperto che è un altro cavaliere nero"
Su Milan-Como—
"Se il Milan dovesse perdere punti lo scudetto sarebbe andato. Detto ciò il Como in casa ultimamente ha fatto fatica, ma al contrario in trasferta ha fatto sempre molto bene. Aumentano i rischi per il Milan che, al di là dell'infortunio di Loftus-Cheek, non avrà neanche Rabiot perché squalificato. Pulisic invece ha una borsite che gli provoca ancora dolore"
© RIPRODUZIONE RISERVATA