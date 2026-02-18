Chivu ha citato anche il gol di mano di Maradona in conferenza stampa per difendere Bastoni: il figlio di Diego risponde

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio - 16:27

"Il calcio è questo da 100 anni, ci sono episodi pro e contro e bisogna smetterla di lamentarsi sempre, di fare i moralisti quando ogni domenica c'è un caso del genere, dai tempi del gol di mano di Maradona e nessuno gli hai mai detto nulla". Sono queste le parole usate da Cristian Chivu in conferenza stampa ieri prima della sfida al Bodo.

Parole che non sono state ben digerite da Napoli e proprio il figlio di Maradona, Diego Maradona jr, ha voluto rispondere al tecnico interista. Ecco le parole di Maradona jr a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Le parole di Chivu su Maradona? Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre. Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo.

A prescindere dal tifo, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato ma non è così".