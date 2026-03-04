Durante la gara di ieri tra Como e Inter, i tifosi comaschi si sono fatti sentire nei confronti di Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato fischiato

Andrea Della Sala Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 13:16)

Durante la gara di ieri tra Como e Inter, i tifosi comaschi si sono fatti sentire nei confronti di Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato fischiato tutto il tempo per quanto accaduto in Inter-Juve con Kalulu.

"Il rischio, come per tutte le cose spiacevoli, è abituarsi. Le orecchie di Alessandro Bastoni continuano a sanguinare ogni volta che si allontana da casa: i fischi sul Lago di ieri, copiosi quasi quanto quelli di Lecce, sono la triste eredità della simulazione nel derby d’Italia e del caso Kalulu. A distanza di 20 giorni, dopo scuse assortite e soprattutto sincere, le tifoserie avversarie si ostinano: continuano a “beccare” il mancino, che è un titolare della Nazionale prima che dell’Inter. Il tappeto sonoro a Como è stato continuo, ogni volta che la palla gli transitava accanto l’intero stadio si faceva sentire. Da parte sua, Bastoni ha cercato di limitare i danni con una prestazione onesta nel grigiore generale: per chi fa il suo mestiere, affrontare questo Como di vorticosi palleggiatori è sempre un rischio", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Di certo, per Bastoni due indizi fanno una prova: in entrambe le occasioni in cui ha dovuto giocare lontano dal “suo” San Siro, ha sentito questo strano clima attorno a sé e non è il massimo per chi tra poco dovrebbe rappresentare la nazione in un playoff mondiale con tratti da tragedia greca. Da quando si è consumata Inter-Juve, ha potuto giocare in casa solo nella notte infausta contro il Bodo, poi contro il Genoa era squalificato. Domenica c’è il rendez-vous di nuovo al Meazza, ma quello vestito di rossonero: è assai probabile che pioveranno altri fischioni perché il derby è derby".

"Se il 21 febbraio in Salento era la prima volta che il difensore di Chivu ritornava in campo in A dopo lo psicodramma di una settimana prima contro la Juve, in questo caso sembrava passato abbastanza tempo per seppellire il caso: Como ha detto che non è così. Il tempo, invece, dirà se e quanto durerà l’onda lunga del caso e quali saranno le conseguenze sulla testa di Bastoni, che tira dritto verso il doblete e non sembra risentirne. Intanto, l’Inter intera si stringe a lui, ben sapendo che la bufera non è finita, a partire da Chivu che l’ha coccolato di nuovo a fine partita", chiude Gazzetta.