“Si è creato tutto un delirio legato ai giudizi su Pio Esposito, attaccante in erba. Per qualcuno è la reincarnazione di Maradona “ma con più fisico”, per qualcun altro “è un mezzo bidone pompato dai media”. Ovviamente sono sbagliate entrambe, ma rientrano nella moderna necessità di creare traffico e discussioni.

In realtà basterebbe non cascarci e valutare ‘sto ragazzo per quello che è: un ragazzo promettente che forse diventerà “grande” o forse magari no ma, intanto (e in attesa dei gol che per un attaccante non sono certamente un dettaglio), ha dimostrato di poter stare con merito in una rosa ambiziosa e competitiva come quella dell’Inter. E non è poco. Il resto, come sempre, non ce lo diranno gli estremisti del “è fortissimo” “No, un bluff”, ma solo e soltanto il campo da giuoco”, ha detto.