“ Ieri io salvo Pio Esposito che ha fatto gol e la solita prestazione di concentrazione e intensità e lasciatemelo dire anche Matteo Darmian, che va verso la ‘pensione’ ma non ha sbagliato approccio e partita . Ha fatto vedere che sa ancora andare in bicicletta pur essendo sceso per tanto tempo.

Barella e Thuram non hanno giocato bene ieri e non stanno giocando sul loro livello nell’ultimo periodo e di tanto anche, non di poco. La squadra non può che risentirne. Le scelte iniziale andavano anche bene per me. Ieri Sucic ha giocato male, gara timida, con troppi errori tecnici. Una partita storta, ma non sentenze: la gara di ieri è sbagliata ma non vado a sentenziare. Arrivare agli ottavi di finale è un dovere perché l’Inter è una grande squadra”.