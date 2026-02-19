“Mi sembra l’Inter l’abbia vissuta quasi come una scampagnata ieri in Norvegia. Un discreto primo tempo e per me un orrendo secondo tempo, l’Inter ha giocato una gara cattiva sotto tutti i punti di vista. Ha preso due gol uguali. L’Inter l’ha giocata male in generale, con un po’ di leggerezza, che quest’anno non avevo visto. Succede, ma adesso per ribaltarla devi fare un partitone. Le fortune i norvegesi le hanno costruite in casa, ma ultimamente funzionano abbastanza bene anche fuori casa.

Ci sono un po’ di problemi a livello fisico, ora c’è il Lecce e poi è fondamentale il ritorno. La Champions League è importantissima e non vuol dire dover arrivare ogni anno in finale, ma vuol dire non uscire certamente con una squadra più debole di te. Nella mia testa sia Lecce che Bodo sono importantissime”.