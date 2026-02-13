Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juve in programma domani sera
Biasin: “Inter cercherà di togliersi questo grande neo. Calhanoglu-Barella? Credo che…”
"Inter arriva con tante convinzioni frutto di partite stravinte, ma c'è quella data lì che rimane nel cervello di tutti 22 aprile 2024, l'Inter vince la seconda stella ma da lì smette di vincere con Juve, Milan e Napoli. Nella testa dei giocatori c'è questa cosa, siamo forti, siamo primi ma non abbiamo portato via lo scalpo alle rivali. Cercheranno di togliersi questo grosso neo. Le intenzioni saranno quelle di fare la solita partita, anche se non ha vinto con queste squadre, l'Inter ha sempre giocato partite buone ed è naufragata nel finale. Partita d'andata esemplare. Un po' sbaglia Sommer, alla fine l'Inter perde. Ma ha imparato la lezione, ha acquisito quel pragmatismo che le mancava.
Partita bella, non così sbilanciata, Spalletti conosce queste partite, mi immagino grande equilibrio. Inter sta bene, è quasi al completo. Chivu per sua scelta anche se sono a disposizione prima di rimettere in campo i giocatori dopo gli infortuni penso che non sarà la partita di Calhangolu dall'inizio, penso che giocherà ancora, come è normale, Zielinski che giocherebbe a prescindere. Forse invece Barella potrebbe partire dall'inizio con Zielinski e Mkhitaryan. Credo Thuram-Lautaro, mi sorprenderebbe se non partisse Thuram anche se hai ampia scelta. Dumfries non sarà a disposizione per i prossimi 7-10 giorni. Dimarco imprescindibile, la difesa è quella".
