"Inter arriva con tante convinzioni frutto di partite stravinte, ma c'è quella data lì che rimane nel cervello di tutti 22 aprile 2024, l'Inter vince la seconda stella ma da lì smette di vincere con Juve, Milan e Napoli. Nella testa dei giocatori c'è questa cosa, siamo forti, siamo primi ma non abbiamo portato via lo scalpo alle rivali. Cercheranno di togliersi questo grosso neo. Le intenzioni saranno quelle di fare la solita partita, anche se non ha vinto con queste squadre, l'Inter ha sempre giocato partite buone ed è naufragata nel finale. Partita d'andata esemplare. Un po' sbaglia Sommer, alla fine l'Inter perde. Ma ha imparato la lezione, ha acquisito quel pragmatismo che le mancava.