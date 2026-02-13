Sandro Sabatini, dopo il retroscena sulla panchina dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi raccontato qualche giorno fa, ribadisce la sua versione.
Sabatini svela: “Panchina Inter, Ausilio aveva detto a Marotta che il suo preferito era…”
Ecco le sue parole ai microfoni del podcast Cose Scomode: "Quando Inzaghi se ne va ci sono quattro carte che l'Inter prova a giocarsi: Vieira il primo a venire scartato, poi c'è Fabregas ma Marotta non vuole mettersi contro il Como.
Restano Chivu e De Zerbi: Ausilio fa presente che il suo preferito sarebbe stato De Zerbi e Marotta dice no. E allora arriva Chivu".
