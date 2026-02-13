La porta è uno dei reparti in casa Inter che cambierà la prossima stagione: Yann Sommer ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e probabilmente lascerà Milano. O in ogni caso non sarà più il primo portiere nerazzurro.
Lo ha confermato anche Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio: "L'Inter sostituirà il portiere in modo naturale: è finito il biennio e Sommer ha fatto il suo dovere, con l'Inter che è contenta di quello che ha fatto. Vedremo se resterà come secondo, non lo so, ma l'Inter già pensa al sostituto per questioni naturali legate all'anagrafica".
