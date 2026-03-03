Al Podcast Numer1 su Youtube si è discusso di una dichiarazione di Cassano che ha fatto discutere: "Scudetto? Solo se facciamo un disastro clamoroso lo perdiamo: siamo talmente più forti degli altri, come negli altri anni quando si è fatto un disastro. Quest'anno a +10 può succedere uno tsunami che viene una volta ogni cent'anni: ma siccome ne abbiamo già fatti tre di disastri con Inzaghi, non penso. Ma se riprendiamo Inzaghi lo perdiamo la quarta volta: che rimanesse negli Emirati Arabi, è meglio".

Biasin, poi, spiega: "Simone Inzaghi ha preso l'Inter che era alla periferia d'Europa, mi pare fosse al 20° posto del ranking UEFA. La gente si domandava: cos'è l'Inter? Mah, una squadra italiana, che aveva vinto nel 2010. Quella squadra lì è diventata una delle più grandi realtà in Europa perché Inzaghi l'ha portata a iperperformare anche se non era al livello delle squadre che affrontava. Ci si dimentica che l'anno scorso l'Inter supera il Bayern Monaco che è nettamente più forte dell'Inter, il Barcellona che era nettamente più forte dell'Inter. E lo ha fatto perché aveva un allenatore che era meraviglioso"