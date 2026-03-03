C'è la firma di Martin Satriano nel successo del Getafe contro il Real Madrid: l'attaccante uruguayano ha deciso la sfida del Bernabeu con un vero e proprio golazo, un destro al volo dalla distanza che non ha lasciato scampo a Courtois e regalato alla sua nuova squadra una vittoria storica, che mancava da 18 anni.