C'è la firma di Martin Satriano nel successo del Getafe contro il Real Madrid: l'attaccante uruguayano ha deciso la sfida del Bernabeu con un vero e proprio golazo, un destro al volo dalla distanza che non ha lasciato scampo a Courtois e regalato alla sua nuova squadra una vittoria storica, che mancava da 18 anni.
Satriano, golazo al Bernabeu: ecco quanto ha incassato l’Inter dalla sua cessione
Momento decisamente positivo per l'ex Inter, alla seconda rete nelle ultime tre partite dopo aver accettato di lasciare il Lione a gennaio e di trasferirsi in Spagna.
L'incasso dell'Inter—
Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, Satriano sbarca in Europa nel 2020, con l'Inter che lo inserisce nel proprio vivaio. Dopo aver ben figurato con la Primavera nerazzurra e aver ottenuto le prime presenze in Prima Squadra, il classe 2001 è stato ceduto in prestito prima al Brest e poi all'Empoli, e successivamente di nuovo al club bretone. Nell'estate del 2024 lascia definitivamente Milano trasferendosi in prestito con obbligo di riscatto al Lens, più percentuale del 20% sulla futura rivendita, avvenuta dodici mesi dopo con il passaggio al Lione.
Andiamo quindi a ricapitolare quanto ha incassato l'Inter dalla sua cessione: un milione di euro per il prestito al Lens, 5 milioni per l'obbligo di riscatto, più un milione dalla rivendita al Lione (20% di 5 milioni). Un totale di 7 milioni di euro per un giocatore che, dopo i gravi infortuni degli ultimi anni, punta a far ripartire la sua carriera.
