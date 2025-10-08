Il tecnico dell'Inter sta facendo parlare i fatti, e le 5 vittorie consecutive hanno riportato entusiasmo nell'ambiente

8 ottobre 2025

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato del momento positivo dell'Inter, soffermandosi in particolare su Cristian Chivu e su Nicolò Barella: "Tocca all'Inter di Chivu, che alla pausa precedente qualcuno dava già per "prossimo al siluramento" e invece no, toh, è lì bello solido al suo posto. Ha dato una gran risposta ai gufacci in queste ultime 5 partite, e stiamo parlando di gioco ma anche di comunicazione.

Il tecnico "senza esperienza" è stato bravissimo a farsi accettare da un gruppo esperto come quello nerazzurro (non era scontato) e piano piano sta portando la squadra in una nuova dimensione. Banalmente, sta facendo assorbire al gruppo le sue idee. Al netto delle avversarie affrontate che, certo, fanno la differenza, l'Inter è verticale, aggressiva, pragmatica. E ha una condizione fisica ottimale che è persino "tangibile".

Il mercato ha portato freschezza, soprattutto là davanti, e il dubbio che avevano in tanti (per primo il sottoscritto) è forse risolto: "Chi gioca lì in mezzo se a Calhanoglu viene un raffreddore?". Gioca Barella, eccellente con la Cremonese e piano piano sintonizzato su quello che potrebbe diventare il suo ruolo nella seconda parte della carriera".