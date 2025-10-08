I nerazzurri sono tornati ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico: il report della seduta odierna

Ripresa dei lavori ad Appiano Gentile per l'Inter di Cristian Chivu: il tecnico nerazzurro e il suo staff si è ritrovato insieme ai calciatori non convocati in Nazionale, oltre ad alcuni ragazzi dell'U23 e della Primavera.