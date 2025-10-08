Ripresa dei lavori ad Appiano Gentile per l'Inter di Cristian Chivu: il tecnico nerazzurro e il suo staff si è ritrovato insieme ai calciatori non convocati in Nazionale, oltre ad alcuni ragazzi dell'U23 e della Primavera.
FCIN1908 / Inter, ripresa dei lavori ad Appiano Gentile. Il punto su Thuram
I nerazzurri sono tornati ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico: il report della seduta odierna
Presente alla Pinetina anche Marcus Thuram: l'attaccante francese, secondo quanto appurato da Fcinter1908, ha effettuato solamente terapie, così come fatto ieri. Nessun lavoro personalizzato, ancora troppo presto dopo l'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga. Con ogni probabilità questo sarà il programma che attenderà il numero 9 dell'Inter per tutta la settimana: lo staff medico nerazzurro preferisce andarci cauto, non c'è alcun motivo per forzare i tempi.
