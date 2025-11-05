Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato dell'impatto che ha avuto Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. "Dall'inizio mi è piaciuto, è un allenatore che ha delle idee. E' entrato in punta di piedi, non ha stravolto le idee di Inzaghi, ma ha cominciato piano piano, si è preso al fiducia del gruppo. Credo che all'interno dello spogliatoio se lo è guadagnato sul campo. Sono curioso di vedere come reagisce alle difficoltà, ma per ora tutto bene. Mi piace come spirito questa Inter".