Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato dell'impatto che ha avuto Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. "Dall'inizio mi è piaciuto, è un allenatore che ha delle idee. E' entrato in punta di piedi, non ha stravolto le idee di Inzaghi, ma ha cominciato piano piano, si è preso al fiducia del gruppo. Credo che all'interno dello spogliatoio se lo è guadagnato sul campo. Sono curioso di vedere come reagisce alle difficoltà, ma per ora tutto bene. Mi piace come spirito questa Inter".
Di Napoli: “Lautaro ha sempre queste pause, ma aggiungo una cosa. Chivu? Curioso di…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato dell'impatto che ha avuto Chivu sulla panchina dell'Inter
Che ne pensa del consiglio dato a Lautaro da Chivu di sorridere?—
"Lautaro ha sempre queste pause, ma quello che fa per la squadra è un lavoro encomiabile. Si rende sempre utile, si mette al servizio della squadra, e lo ha ribadito anche Chivu".
(TWM Radio)
