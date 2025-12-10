Chivu sta andando oltre. Oltre le previsioni, oltre quello che ci si poteva immaginare. Badate ben, non è una questione di risultati (per quelli c’e tempo), ma di gestione. L’Inter post-Monaco fisiologicamente aveva molte più possibilità di perdersi e, al contrario, si è compattata ancora di più. È tornata “squadra” nel senso migliore del termine. E questo non può che essere merito di un tecnico che la scorsa estate veniva considerato adatto dai dirigenti che lo hanno scelto e da pochi, pochissimi altri.