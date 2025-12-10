Il rigorista indiscusso di casa Inter è lo specialista Hakan Calhanoglu (3 su 4 in stagione). Ma chi calcia se il turco non è in campo? Ecco la gerarchia dal dischetto dei nerazzurri ora che Calha si è infortunato.

In Champions era pronto a tirare Lautaro Martinez contro il Kairat, ma quel rigore è stato poi tolto ai nerazzurri. I suoi numeri dal dischetto sono i seguenti: 17 segnati e 9 sbagliati, l'ultimo calciato risale al 29 gennaio 2025. È uno dei candidati, come lo è Piotr Zielinski: 9 realizzati su 11 per lui, sale la media realizzativa. La sensazione è che sia uno dei due il rigorista senza Calha, magari proprio in base alle sensazioni del Toro.