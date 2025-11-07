FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Sapete in cosa consiste la Marotta League? Non le sciocchezze social, è quella di…”

ultimora

Sabatini: “Sapete in cosa consiste la Marotta League? Non le sciocchezze social, è quella di…”

Sabatini: “Sapete in cosa consiste la Marotta League? Non le sciocchezze social, è quella di…” - immagine 1
Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto così a tutti coloro che sui social continuano ad insistere con l'esistenza di una presunta Marotta League
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto così a tutti coloro che sui social continuano ad insistere con l'esistenza di una presunta Marotta League: "Se esiste la Marotta League?

Sabatini: “Sapete in cosa consiste la Marotta League? Non le sciocchezze social, è quella di…”- immagine 2

Marotta è il dirigente probabilmente più importante, più potente e più esperto del calcio italiano. Ma pensare che possa influenzare gli arbitri o le designazioni o il calendario o qualsiasi cosa, scusate, è qualcosa di profondamente e assolutamente sbagliato.

Sabatini: “Sapete in cosa consiste la Marotta League? Non le sciocchezze social, è quella di…”- immagine 3
Getty Images

Lasciate stare la Marotta League e le cose dai social, giudicate il mercato dell'Inter negli ultimi tempi e scoprirete che, se esiste, è quella della competenza e non degli imbrogli".

Leggi anche
Italia, i convocati per le gare contro Moldova e Norvegia: presenti 5 giocatori dell’Inter
Qualificazione Mondiali – Olanda, Koeman convoca 25 giocatori: Dumfries c’è. De Vrij out

© RIPRODUZIONE RISERVATA