Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto così a tutti coloro che sui social continuano ad insistere con l'esistenza di una presunta Marotta League: "Se esiste la Marotta League?
Sabatini: “Sapete in cosa consiste la Marotta League? Non le sciocchezze social, è quella di…”
Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto così a tutti coloro che sui social continuano ad insistere con l'esistenza di una presunta Marotta League
Marotta è il dirigente probabilmente più importante, più potente e più esperto del calcio italiano. Ma pensare che possa influenzare gli arbitri o le designazioni o il calendario o qualsiasi cosa, scusate, è qualcosa di profondamente e assolutamente sbagliato.
Lasciate stare la Marotta League e le cose dai social, giudicate il mercato dell'Inter negli ultimi tempi e scoprirete che, se esiste, è quella della competenza e non degli imbrogli".
