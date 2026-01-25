FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Conte parla di calendario intasato, mercato, ma non parla mai di una cosa”

ultimora

Biasin: “Conte parla di calendario intasato, mercato, ma non parla mai di una cosa”

Biasin: “Conte parla di calendario intasato, mercato, ma non parla mai di una cosa” - immagine 1
Su X Fabrizio Biasin commenta le dichiarazioni del tecnico del Napoli rilasciate al termine della gara contro la Juventus
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Un 3-0 netto. La Juventus ha battuto il Napoli in una gara dominata a trattati dai bianconeri. Al termine della partita, Antonio Conte ha sottolineato le difficoltà di un calendario intasato e infortuni che hanno decimato la sua squadra.

Biasin: “Conte parla di calendario intasato, mercato, ma non parla mai di una cosa”- immagine 2

Su X Fabrizio Biasin commenta così le dichiarazioni del tecnico: "Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio. Conte parla di tutto tranne della sua gestione, di quella non parla mai".

Leggi anche
Vocalelli: “Inter e Juve dovrebbero scambiarsi i fratelli Thuram. Ecco perché”
Napoli, Conte: “Super emergenza, così impossibile andare avanti. Mai successo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA