Un 3-0 netto. La Juventus ha battuto il Napoli in una gara dominata a trattati dai bianconeri. Al termine della partita, Antonio Conte ha sottolineato le difficoltà di un calendario intasato e infortuni che hanno decimato la sua squadra.
Su X Fabrizio Biasin commenta le dichiarazioni del tecnico del Napoli rilasciate al termine della gara contro la Juventus
Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio. Conte parla di tutto tranne della sua gestione, di quella non parla mai".
