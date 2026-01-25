Uno scambio tra i due fratelli sarebbe positivo per Inter e Juve

Gianni Pampinella Redattore 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 21:32)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, senza giri di parole Khephren Thuram ha detto che non andrebbe mai all'Inter. "Io sto bene alla Juve e non andrei mai all’Inter. Marcus ha la sua squadra. Giochiamo insieme nella Francia, basta quello", le dichiarazioni del centrocampista.

"Se ci pensate i due Thuram potrebbero rappresentare la soluzione ideale delle due squadre, di Juve e Inter. A maglie però invertite. In che senso? Partiamo appunto da Khephren, che è un punto di forza della attuale Juve ma sarebbe il prototipo del calciatore sognato dall’Inter. Un centrocampista di forza, di gamba, di corsa, perfetto per integrare il reparto nerazzurro, che ha tanta qualità e forse non ancora quel "motore" di cui tanto si parla nel calcio attuale".

"Non è un caso che proprio l’Inter, nell’agosto scorso, abbia cercato a tutti i costi di arrivare al romanista Koné. E l’Inter, per un Thuram, uno come Khephren Thuram, ancora oggi sarebbe pronta a qualsiasi sacrificio. Perché il calcio è fatto per gente di classe - con uno spiccato senso della posizione - ma un centrocampista di sfondamento, un incursore - chiamatelo come preferite - sarebbe l’ideale", sottolinea Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport.

"Quale potrebbe essere, sempre per parlare come ipotesi, la contropartita ideale per la Juve? Anche qui, se ci pensate un altro... Thuram. Stavolta, però, Marcus. Perché la Juve, per sua stessa ammissione, è alla ricerca - quasi disperata - di un attaccante di altissimo livello. Una punta di movimento, capace di sfruttare gli spazi con una progressione importante e di farsi trovare pronta nell’area avversaria. E quale giocatore risponde più di tutti a questo identikit di Marcus Thuram? Uno che è forte nei quaranta metri da bruciare in uno scatto, ed è fortissimo nei sedici dell’area di rigore. Insomma, il Thuram bianconero - involontariamente - ha lanciato un tema di mercato. Anzi, di fanta-mercato, perché uno scambio - visti i presupposti - è impensabile e impossibile. Ma provate a invertire le maglie: non sarebbero entrambe, Juve e Inter, ancora più forti?".

(Gazzetta dello Sport)