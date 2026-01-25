Le parole dell'allenatore del Napoli al triplice fischio del match perso per 3-0 in casa della Juventus

Antonio Conte ,allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio della gara con la Juventus. Qui le sue considerazioni:

"Finché la partita è stata sull'1-0 era totalmente in equilibrio. Quando sono equilibrate, un episodio può anche andarti a favore. Il secondo gol è stato una mazzata a livello psicologico, si sono aperti un po' di spazio. Con le poche sostituzioni che avevamo abbiamo provato a essere più offensivi, ma abbiamo preso anche il terzo gol. Nella mia carriera per la prima volta faccio giocare un giocatore senza neanche averlo visto in allenamento (Giovane, ndr). Penso sia un fatto particolare, legherò questo ricordo alla partita.

Il rigore non dato? Non sono qui per commentare decisioni arbitrali. Non avrebbe senso andare sempre a ripetere cose che non stanno funzionando, va bene così. Squadra fragile? L'ultima sconfitta era arrivata contro l'Udinese. Da lì ne sono passate diverse, compresa la Supercoppa. Ora siamo in super emergenza. Diventa impossibile andare avanti, eppure dobbiamo farlo. Alla fine questi ragazzi vanno solamente elogiati, perché giocare con questa intensità con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo assottigliarsi sempre più... Anche Neres sarà operato, non sono neanche infortuni banali. Ieri abbiamo perso anche il portiere e Mazzocchi. Così diventa molto difficile.

Al tempo stesso non dobbiamo mollare neanche di un centimetro. La barca è in mezzo al mare, con onde alte e pericolose, ma nessuno vuole scendere. Cercheremo in ogni modo di affrontare qualsiasi situazioni, sapendo che sono difficili. Mercoledì affrontiamo il Chelsea, poi troviamo la Fiorentina. Saremo sempre gli stessi, non è che qualcuno recupera. Lukaku ha 10 minuti, oggi l'ho messo in campo per vedere se potesse darci una mano. Per i miracoli ci stiamo attrezzando, speriamo di riuscire a trovare la strada giusta. I ragazzi stanno mettendo a rischio la loro incolumità giocando ogni tre giorni. Non è semplice".