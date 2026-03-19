Si avvicina il momento delle convocazioni per le prossime decisive gare per l'Italia. Gli azzurri si giocheranno attraverso i playoff la possibilità di volare al mondiale dopo due edizioni da spettatori. Quale sarà la squadra con cui Gattuso proverà a sfruttare la grande chance? Sul tema è stato stuzzicato anche Fabrizio Biasin.
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fcinter1908 ultimora Biasin: “Convocazioni Italia? Gattuso sarà conservativo ma io chiamerei…”
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Biasin: “Convocazioni Italia? Gattuso sarà conservativo ma io chiamerei…”
Il pensiero del giornalista sui nomi che potrebbero fare al caso del commissario tecnico per lo snodo cruciale
Queste le sue considerazioni nel corso della rubrica 'Microfono aperto' sulle frequenze di Radio Sportiva: «Gattuso sarà conservativo nelle sue convocazioni, non mi aspetto sorprese. Io chiamerei Bernardeschi perché in forma e Zaniolo per il cambio di atteggiamento».
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