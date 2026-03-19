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Biasin: “Convocazioni Italia? Gattuso sarà conservativo ma io chiamerei…”

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Il pensiero del giornalista sui nomi che potrebbero fare al caso del commissario tecnico per lo snodo cruciale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Si avvicina il momento delle convocazioni per le prossime decisive gare per l'Italia. Gli azzurri si giocheranno attraverso i playoff la possibilità di volare al mondiale dopo due edizioni da spettatori. Quale sarà la squadra con cui Gattuso proverà a sfruttare la grande chance? Sul tema è stato stuzzicato anche Fabrizio Biasin.

Gattuso
Getty Images

Queste le sue considerazioni nel corso della rubrica 'Microfono aperto' sulle frequenze di Radio Sportiva: «Gattuso sarà conservativo nelle sue convocazioni, non mi aspetto sorprese. Io chiamerei Bernardeschi perché in forma e Zaniolo per il cambio di atteggiamento».

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