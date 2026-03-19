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Toni: “Mi spiegate come gioca Esposito se non gli metti i cross? Vai e dici a Dimarco…”

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L'ex attaccante a cui viene accostato per somiglianze tecniche il giovane bomber nerazzurro ha parlato di lui nel podcast Cose Scomode
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Se gioca Esposito nell'Inter e non metti i cross, mi spieghi come gioca Pio. È la domanda che si è posto Luca Toni durante un intervento nel podcast di Aura Sport 'Cose Scomode'. L'ex attaccante, a proposito del giocatore nerazzurro, che in tanti accostano a lui.

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Getty Images

«Un conto è se hai attaccanti che vanno solo in profondità ma se hai lui devi sapere quali sono le qualità dei tuoi compagni. Quindi vai da Dimarco e gli dici 'tocco e cross' io taglio», ha detto l'ex attaccante italiano.

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-Quanto ti piace Esposito perché ti assomiglia anche nei movimenti...

A me piace. L'ho detto. E ho detto anche che è più forte di me. 

(Fonte: Aura Sport)

 

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