«Se gioca Esposito nell'Inter e non metti i cross, mi spieghi come gioca Pio ?». È la domanda che si è posto Luca Toni durante un intervento nel podcast di Aura Sport 'Cose Scomode'. L'ex attaccante, a proposito del giocatore nerazzurro, che in tanti accostano a lui.

«Un conto è se hai attaccanti che vanno solo in profondità ma se hai lui devi sapere quali sono le qualità dei tuoi compagni. Quindi vai da Dimarco e gli dici 'tocco e cross' io taglio», ha detto l'ex attaccante italiano.