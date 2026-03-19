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fcinter1908 ultimora Marangon: “Leao mi sembra un Balotelli: sono giocatori che non hanno…”

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Marangon: “Leao mi sembra un Balotelli: sono giocatori che non hanno…”

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"Francamente non può essere un elemento per una squadra che vuole raggiungere obiettivi importanti", dice Marangon su Leao
Matteo Pifferi Redattore 

Luciano Marangon, ex tra le altre dell'Inter, ha parlato a TMW Radio anche di Rafael Leao dopo l'episodio che l'ha visto protagonista contro la Lazio al momento della sostituzione:

Marangon: “Leao mi sembra un Balotelli: sono giocatori che non hanno…”- immagine 2
Getty Images

"Leao mi sembra il Balotelli di turno. Giocatori che hanno la qualità ma non hanno la testa. Ha sempre inciso per una partita, ma poi per le due successive no. Francamente non può essere un elemento per una squadra che vuole raggiungere obiettivi importanti".

Leao

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"Nel mondo ci sono giocatori fra i migliori che hanno quarant'anni, quindi lui a trentatré anni potrà essere ancora utile. Per le coppe europee di certo bisognerà qualcosa in più, dato che quest'anno le cose non sono andate bene. Di certo sul mercato bisognerà fare qualcosa per rendere la squadra competitiva che in ambito internazionale"

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