Marangon: “Leao mi sembra un Balotelli: sono giocatori che non hanno…”

Luciano Marangon , ex tra le altre dell'Inter, ha parlato a TMW Radio anche di Rafael Leao dopo l'episodio che l'ha visto protagonista contro la Lazio al momento della sostituzione:

"Leao mi sembra il Balotelli di turno. Giocatori che hanno la qualità ma non hanno la testa. Ha sempre inciso per una partita, ma poi per le due successive no. Francamente non può essere un elemento per una squadra che vuole raggiungere obiettivi importanti".