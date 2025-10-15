FC Inter 1908
Biasin: “La mia sensazione è che la coppia d’attacco per Roma-Inter possa essere…”

Sul canale Twitch di FCIN1908.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così verso Roma-Inter di sabato sera
Alessandro Cosattini 

Sul canale Twitch di FCIN1908.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così verso Roma-Inter di sabato sera:

“La mia sensazione, è solo una sensazione, è che possa giocare Bonny che in questi 15 giorni si è allenato con costanza accanto a Chivu.

Idealmente, posso immaginare che contro la Roma la coppia di partenza sia Lautaro-Bonny. Non ho certezze, a oggi penso possano partire loro”.

