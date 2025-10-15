"Ringrazio l’Italia, ma voglio continuare a lavorare per essere convocato da Scaloni", ha detto Soule in merito alla Nazionale

Matteo Pifferi Redattore 15 ottobre - 19:41

Matias Soulé ha rilasciato un'intervista a il Messaggero nel corso della quale ha parlato anche di Roma-Inter. Nell'anticipazione pubblicata sul sito online del quotidiano, infatti, l'ex Juve ha parlato del big-match di sabato, ricordando la vittoria dello scorso campionato a San Siro, firmata proprio da Soulé:

«Dobbiamo continuare così. L’anno scorso erano loro i favoriti e abbiamo vinto noi, può succedere di tutto. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto vali».

Soule ha parlato anche della possibilità di essere convocato per l'Italia, notizia trapelata negli ultimi giorni dopo la mancata convocazione da parte di Scaloni:

«Due anni fa avevo parlato con Spalletti e gli avevo detto di voler giocare con l’Argentina, questa è ancora la mia idea. Ringrazio l’Italia, ma voglio continuare a lavorare per essere convocato da Scaloni. Non sarà facile, ma è il mio obiettivo».