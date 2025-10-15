L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25

Redazione1908 15 ottobre - 19:37

L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup.

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 risulta negativo per 12,3 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto al patrimonio netto negativo per 99,7 milioni di euro registrato al 30 giugno 2024. A livello civilistico, invece, il patrimonio netto evidenzia un saldo positivo per 11,4 milioni di euro, rispetto al valore negativo di 67,6 milioni di euro rilevato al 30 giugno 2023.

Tale miglioramento è riconducibile non solo all’utile conseguito nel corso dell’esercizio, ma anche ai versamenti effettuati e alla conversione di precedenti finanziamenti soci, che hanno determinato l’immissione complessiva di 52 milioni di euro a titolo di Riserva in conto futuro aumento di capitale, contribuendo così in modo significativo al rafforzamento patrimoniale del Gruppo.

Sul fronte dell’indebitamento, i debiti complessivi risultano pari a 660,026 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 734,8 milioni di euro registrati al 30 giugno 2024.L’indebitamento finanziario netto ammonta a -248,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -277,1 milioni di euro dell’esercizio precedente, anche alla luce della liquidità disponibile pari a 118,1 milioni di euro (contro i 115,1 milioni di euro al 30 giugno 2024).

L’incremento di parte dei debiti finanziari è riconducibile ai nuovi finanziamenti contratti per sostenere l’operazione di ampliamento dei centri sportivi, come descritto nel relativo paragrafo dedicato agli investimenti infrastrutturali.