"Pio Esposito? Vietato esagerare, ma negli spezzoni che abbiamo visto la sensazione, e non è poco, è che può stare nella rosa di una grande squadra. Non è poco, perché l'Inter quando lo porta al Mondiale non ha la certezza di tenerselo. Anzi secondo me la prima idea è vediamo, magari lo mandiamo in prestito così gioca e si vedrà. Poi gioca quegli spezzoni e convince tutti quanti a trattenerlo in rosa e in Champions ha dato la conferma che può serenamente stare nel gruppo e non essere la quarta punta. Non è la quarta, ma nemmeno la terza, è nel giro delle 4 punte che possono giocare serenamente tutte le partite. E questo già è tantissimo, poi ovviamente deve migliorare in tante cose. Ha fatto tre giocate che o le hai o non le hai, sono nel dna. Credo che sia una buona notizia per l'Inter che ha sicuramente migliorato il reparto offensivo, Bonny è forte uguale con altre caratteristiche. Buona notizia anche per la Nazionale italiana, consente a Gattuso di ragionare sul doppio centravanti.