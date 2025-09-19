FC Inter 1908
Biasin: “Pio Esposito? Inter non era sicura di tenerlo. Non è terza o quarta punta, ma…”

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su Pio Esposito dopo l'esordio in Champions
Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua su Pio Esposito dopo l'esordio in Champions contro l'Ajax:

"Pio Esposito? Vietato esagerare, ma negli spezzoni che abbiamo visto la sensazione, e non è poco, è che può stare nella rosa di una grande squadra. Non è poco, perché l'Inter quando lo porta al Mondiale non ha la certezza di tenerselo. Anzi secondo me la prima idea è vediamo, magari lo mandiamo in prestito così gioca e si vedrà. Poi gioca quegli spezzoni e convince tutti quanti a trattenerlo in rosa e in Champions ha dato la conferma che può serenamente stare nel gruppo e non essere la quarta punta. Non è la quarta, ma nemmeno la terza, è nel giro delle 4 punte che possono giocare serenamente tutte le partite. E questo già è tantissimo, poi ovviamente deve migliorare in tante cose. Ha fatto tre giocate che o le hai o non le hai, sono nel dna. Credo che sia una buona notizia per l'Inter che ha sicuramente migliorato il reparto offensivo, Bonny è forte uguale con altre caratteristiche. Buona notizia anche per la Nazionale italiana, consente a Gattuso di ragionare sul doppio centravanti. 

 

