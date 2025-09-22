Dopo la vittoria in Champions, l'Inter si rialza anche in campionato. I nerazzurri a San Siro battono il Sassuolo per 2.1, trovando 3 punti fondamentali, soprattutto per il morale della squadra. "Doveva ripartire e l’Inter è ripartita pure in campionato. Vittoria non banale quella sul Sassuolo alla luce dei precedenti (nefasti) al Meazza, anche se San Siro nerazzurro ha dovuto soffrire fino al minuto novantasei con tanto di brivido finale per una trattenuta in area ai danni di Matic che ha fatto saltare fuori dalla panchina Fabio Grosso", si legge su Tuttosport.
"Questo perché, soprattutto nei primi venti minuti del secondo tempo, gli interisti sono apparsi inutilmente leziosi, dando la sensazione di voler entrare in porta con il pallone anziché dare una spallata per chiudere la pratica. Quando l’Inter è finalmente riuscita a mettere due gol tra sé e il Sassuolo, però è stata immediatamente riavvicinata per effetto della perla di Berardi che ha dato un pallone d’oro a Cheddira".
"Bravo Grosso a crederci passando al 4-2-3-1 dal 4-3-3 iniziale, mentre Chivu - approfittando della settimana libera (una rarità in stagione) - dovrà ricordare ai suoi che serve cinismo pure in campionato e non solo in Europa, vizio ereditato dall’ultima stagione inzaghiana".
(Tuttosport)
