Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così verso il derby di domenica:
Biasin: “Derby, molto probabile che giochi C. Augusto. Ma il problema diventa…”
“In casa Inter al contrario tocca trovare soluzioni al ko di Dumfries, sicuro assente sulla destra. Molto probabile che al suo posto giochi Carlos Augusto, un “quasi-titolare” nonché tappabuchi di grande affidabilità in ogni zona del campo.
Il problema è che con lui in campo diventa difficile trovare altri “tappatori” con quel che ne consegue quanto a gestione delle forze nei 90 minuti. Epperò la squadra c’è, è in forma, tocca solo capire se la sosta ha rallentato il grande processo di crescita innescato nell’ultimo mese da mister Chivu”.
