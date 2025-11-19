FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…”

ultimora

Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…”

Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…” - immagine 1
Cristian Chivu prepara una grandissima novità di formazione per il derby contro il Milan in programma domenica
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…”- immagine 2
Getty

Cristian Chivu prepara una grandissima novità di formazione per il derby contro il Milan in programma domenica. Ad Appiano Gentile l’allenatore dell’Inter lavora a un cambiamento importantissimo (ecco dove vedere il derby in tv e streaming).

Inter
Getty

Come riportato da Sky Sport, infatti, salgono le quotazioni di un giocatore su tutti: si tratta di Carlos Augusto. Vista l’indisponibilità di Denzel Dumfries, l’allenatore nerazzurro sta provando il brasiliano al suo posto a destra.

LEGGI ANCHE

Sky – Inter, verso il derby con una grandissima novità: “Salgono le quotazioni di…”- immagine 4

Oltre a Dumfries, rimangono in infermeria anche Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan: puntano tutti e tre a rientrare la prossima settimana in gruppo.

Leggi anche
Bucchioni: “Inter-Milan può consolidare certe cose. Se il Napoli di Conte…”
Azzi (CEO Dazn): “Perché il calcio deve essere gratuito in TV? È evidente che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA