Oltre a Dumfries, rimangono in infermeria anche Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan: puntano tutti e tre a rientrare la prossima settimana in gruppo.
ultimora
Cristian Chivu prepara una grandissima novità di formazione per il derby contro il Milan in programma domenica. Ad Appiano Gentile l’allenatore dell’Inter lavora a un cambiamento importantissimo (ecco dove vedere il derby in tv e streaming).
Come riportato da Sky Sport, infatti, salgono le quotazioni di un giocatore su tutti: si tratta di Carlos Augusto. Vista l’indisponibilità di Denzel Dumfries, l’allenatore nerazzurro sta provando il brasiliano al suo posto a destra.
