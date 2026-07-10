Bonanni: “Ramos strapagato dal Milan? Se penso a 60 mln per Palestra…”

Il Milan con il mercato può diminuire il gap con l'Inter? Massimo Bonanni ha risposto a questa domanda a TMW

Matteo Pifferi Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 17:16)

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così ai microfoni di TMW Radio anche di temi di attualità:

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"Il Milan con il mercato può diminuire il gap con l'Inter? Come ho già detto Gila mi piace tanto. Gonçalo Ramos poi è stato pagato tanto, ma era comunque nella rosa fortissima del Paris Saint Germain. È un giocatore di valore che penso possa fare bene.

Non so fino a quanto, ma penso che i rossoneri abbiano fatto la scelta giusta a puntare su di lui. Amorim lo ha voluto e ha in mente come valorizzarlo. Certo, io avrei preso magari Hojlund a cinquanta milioni un anno fa. Del resto abbiamo visto un calciatore come Palestra che, essendo un esterno e avendo fatto solo un anno in Serie A, è passato al Chelsea per sessanta milioni".

Juventus e Roma, Carnevali e D'Amico. Quale dei due ha il compito più difficile sul mercato?

"La Juventus deve cercare il più possibile di trovare la quadratura, così da poter conquistare un piazzamento in Champions League. Nell'ultima stagione pensavo potesse fare molto di più, soprattutto con l'arrivo di Spalletti. Oggi la considero comunque tra le prime quattro e sono convinto che, alla fine, si riuscirà ad allestire una squadra competitiva, anche se il compito che avrà Carnevali sarà tutt'altro che semplice".