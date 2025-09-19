Lele Adani, ex calciatore, intervenuto nell'ultima puntata di Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Ajax

Marco Astori Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 15:32)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto nell'ultima puntata di Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Ajax in Champions League: "Io do valore alla vittoria dell'Inter: non parlo del valore della rosa, ma del momento e del clima. Quando vai lì, io ci sono stato recentemente, tutto lo stadio spinge, c'è la gioia di fare calcio e un'imponenza che onora la Champions. L'Inter in un momento difficile ha fatto la sua partita.

E chi l'ha decisa? Quello criticato e che per il popolo doveva essere cambiato, l'altro criticato perché ha riso col fratelllo: l'hanno decisa loro. Io faccio fatica a togliere Thuram in questo momento della sua carriera: l'Inter sta cercando di formare Pio Esposito che ha fatto una grande partita, ha preso Bonny. Però che punta ti dà quelle soluzioni come Thuram?

Per me andava acquistato un giocatore diverso: puoi anche provare Luis Henrique esterno, ma dato che ad ora è in ritardo, faccio fatica con la rosa attuale a pensare ad un cambio di sistema piuttosto che valorizzare le risorse che hai. Thuram al momento è troppo importante in quel raggio. Io faccio fatica a vedere l'Inter in un sistema diverso".