Anche quando il “Toro” non c’è, l’Inter continua a dimostrare la sua forza.

Nella trasferta ad Amsterdam, per l’esordio europeo sotto la guida di Cristian Chivu, Thuram ha firmato un gol per tempo e ha assicurato i 3 punti senza che i nerazzurri abbiano dovuto soffrire oltremodo. L'Ajax ha creato un solo vero pericolo a Sommer ma l'Inter, con il tandem Thuram-Esposito, ha controllato la prima partita di Champions.

Quello contro l’Ajax è soltanto l’ultimo episodio di una tendenza che dura ormai da anni: nelle ultime 27 partite in cui Lautaro Martinez non ha potuto essere in campo — che sia per infortunio, squalifica o riposo — l’Inter non ha mai perso. Il bilancio dice: 21 vittorie e 6 pareggi. Un segnale evidente: la squadra reagisce sempre, anche senza l'apporto del suo capitano.

L’ultima volta che l’Inter perse senza Lautaro risale a oltre sei anni e mezzo fa: era il 19 marzo 2019, in Serie A, contro la Lazio guidata da Simone Inzaghi. Quella volta, il Toro era rimasto fuori per un infortunio al retto femorale della coscia destra subito in Nazionale. Da allora, ogni volta che il numero 10 non ha potuto dare il suo contributo, la squadra non si è fermata.

Buona notizia: nella sfida contro il Sassuolo, Lautaro dovrebbe tornare a far parte del gruppo a disposizione. Ma oggi il capitano si è allenato ancora a parte, anche se il ritorno in gruppo è previsto per domani. Ma in caso di forfait, l'Inter sa che può fare risultato anche senza il Toro. La storia racconta questo.

