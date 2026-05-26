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fcinter1908 ultimora Retroscena Biasin: “De Laurentiis un mese fa ha chiamato Simone Inzaghi e…”
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Retroscena Biasin: “De Laurentiis un mese fa ha chiamato Simone Inzaghi e…”
"Vi posso dire che quasi un mese fa De Laurentiis ha chiamato Simone Inzaghi, lunga telefonata, due ore di telefonata", dice Biasin
Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Fabrizio Biasin ha svelato un retroscena legato a Simone Inzaghi e il Napoli, con il club azzurro che ora cerca un allenatore che prenda il posto di Antonio Conte:
"Vi posso dire che quasi un mese fa De Laurentiis ha chiamato Simone Inzaghi. C'è stata una lunga telefonata, due ore di telefonata.
De Laurentiis ha provato a convincere Simone Inzaghi a scegliere il Napoli, questo significa che già da tempo sapevano dell'addio di Conte. Inzaghi ha declinato gentilmente, al momento resta in Arabia Saudita.
Il tentativo un mese fa l'ha fatto, posso immaginare che De Laurentiis abbia poi fatto altre telefonate", commenta Fabrizio Biasin nel corso del podcast.
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